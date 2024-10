RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Baroni in conferenza: "Identità a prescindere dai cambi, noi..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio vince ancora in Europa e lo fa salendo in cattedra con un'altra prestazione magistrale. Dopo il 3-0 rifilato alla Dinamo Kiev i biancocelesti battono anche il Nizza imponendosi con un sonoro 4-1 frutto della doppietta di Castellanos e delle reti di Pedro e Zaccagni su calcio di rigore. Altri tre punti importanti per la squadra di Baroni che al momento è quindi a punteggio pieno. Al termine della sfida il tecnico ha così commentato la vittoria in conferenza stampa.

PRESTAZIONE - "Lazio matura? I ragazzi sono stati molti bravi a interpretare la gara contro una squadra difficile. la squadra ha tenuto bene il campo, ha affondato il colpo al momento giusto. Poi ci siamo abbassati un pochino e questo mi ha preoccupato e quindi all'intervallo ho cambiato qualcosa. La squadra è ripartita molto bene nella ripresa e ha messo al sicuro il risultato. Dopo il 70esimo è stato difficile gocare, la palla non scorreva più, ma la squadra ha dimostrato carattere. In queste gare sono i dettagli a fare la differenza".

RISPOSTE - "Dobbiamo essere bravi a recuperare e lo faremo. Abbiamo una partita difficile ma importantissima. Risposte? Questa sera sono andati in campo dei ragazzi che hanno la mia fiducia e quella dei compagni ma dovevano affrontare una squadra difficile. Le risposte erano all'interno della prestazione che dovevamo fare e le ho avute. Quando la squadra lavora così non ho dubbi anche nell'alternare alcuni giocatori. Comuqnue in campo c'erano Marusic, Pedro, Vecino, giocatori titolari per me".

LAVORO - "Il merito è della squadra, sono loro gli attori di quello che proponiamo. Dopo il ritiro dissi che dovevo ringraziare la squadra per la disponibilità, i ragazzi hanno capito la proposta, ci credono, e questo è sicuramente un accelleratore del lavoro. Dobbiamo tenere la testa sul lavoro, ci sono tante partite e non dobbiamo mai abbassare la guardia, neanche di un millimetro".

CAMBI - "Possiamo ancora migliorare, la squadra ha margine. Io lo vedo e loro lo sanno, dobbiamo rimanere equilibrati nel lavoro. Chiaro che quando vedi una squadra che lavora, come la vedo io, i cambi diventano naturali perché davvero si va forte e quando ci sono ragazzi che mi danno certe indicazioni durante la settimana io so che cambio ma non cambia l'atteggiamento della squadra in campo. Non deve cambiare l'identità di squadra".

GILA - GIGOT - "Gigot sta molto meglio. Oggi è voluto venire in panchina e ora con la sosta arriva al momento giusto. Sono convinto che già domenica può andare in campo per qualche minuto in caso di necessità. Gila? Ha preso un pestone, Marusic era un po' affaticato e anche Vecino".

CASTELLANOS - "Da quando sono arrivato sapevo che era forte, era un giocatore che mi piaceva. Lo scorso anno aveva un giocatore come Immobile quindi ha trovato meno spazio ma dai primi allenamenti ho visto una ferocia e una determinazione uniche. Ha le caratteristiche che mi piacciono, ora cerchiamo di fargli fare tanti gol perché ha tutte le possibilità".

PEDRO - "Lui ha ancora addosso due tre anni ancora ad altissimi livello. Vederlo allenarsi è una bellezza, è in una condizione fisica importante e sono certo ci sarà una grandissima mano. E' un modello, basta guardarlo per imparare. Se qualche giovane è intelligente lo deve guardare anche quando si mette gli scarpini nello spogliatoio".