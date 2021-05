Lazio, sui social l'esultanza tutta da ridere tra Immobile e Correa - VD

Contro il Genoa Correa è stato inarrestabile. Il Tucu, che veniva dalla doppietta contro il Milan, si è ripetuto segnando due reti anche ai rossoblù. Il primo gol, che ha sbloccato la gara, è stato un po' fortunoso. La Lazio ha pubblicato sui propri canali social il video dell'esultanza dell'argentino. In sottofondo si sente Immobile che rincorre il compagno e scherzosamente gli dice: "Daje Tucu, che culo". La sintonia tra i due cresce di giorno in giorno e ciò si nota anche da come duettano in mezzo al campo.