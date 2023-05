Lazio, ultimo step e poi Supercoppa: il post della società per la Primavera

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, DOPPIA SEDUTA: CATALDI FERMO, MARCOS C'È. E ZACCAGNI... FORMELLO - Doppia seduta, doppio regista fuori. Vecino ko per la lesione muscolare e in campo non si vede ancora Cataldi, fermo a causa del colpo al polpaccio rimediato contro l’Inter da Lukaku. Stamattina Danilo ha effettuato un’ecografia a Formello,... FORMELLO - Doppia seduta, doppio regista fuori. Vecino ko per la lesione muscolare e in campo non si vede ancora Cataldi, fermo a causa del colpo al polpaccio rimediato contro l’Inter da Lukaku. Stamattina Danilo ha effettuato un’ecografia a Formello,... WEBTV LAZIO, LA SOCIETÀ AL LAVORO PER AIUTARE I TIFOSI RIMASTI BLOCCATI A MILANO: IL COMUNICATO Sono stati molteplici i disagi creati dalle criticità sulla linea ferroviaria tra Roma e Milano. Circa un migliaio sono i tifosi della Lazio che non hanno potuto raggiungere il capoluogo lombardo e centinaia quelli che hanno avuto problemi per il ritorno nella... Sono stati molteplici i disagi creati dalle criticità sulla linea ferroviaria tra Roma e Milano. Circa un migliaio sono i tifosi della Lazio che non hanno potuto raggiungere il capoluogo lombardo e centinaia quelli che hanno avuto problemi per il ritorno nella... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, SARRI VUOLE UN ALTRO REGISTA: NOME NUOVO IN MEDIANA La Lazio riflette anche in regia. Il rinnovo di Danilo Cataldi è un segnale chiaro, si continuerà a puntare sul classe ’94, Sarri l’ha costruito nel ruolo di regista, Danilo ha dato risposte importanti, ha mostrato una crescita costante, in quella... La Lazio riflette anche in regia. Il rinnovo di Danilo Cataldi è un segnale chiaro, si continuerà a puntare sul classe ’94, Sarri l’ha costruito nel ruolo di regista, Danilo ha dato risposte importanti, ha mostrato una crescita costante, in quella...