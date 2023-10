Ag. Tonali: "Pagherà per ciò che ha fatto, ma è un patrimonio del nostro calcio!"

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Continua il caso scommesse che ha travolto il calcio italiano. A breve infatti si saprà di più sulla squalifica che verrà inflitta Sandro Tonali dopo essere stato ascoltato dalla procura. Infatti, dopo la sospensione di 7 mesi per Fagioli, ora si aspetta solo il responso per l'ex centrocampista del Milan, che intanto è tornato a giocare in Premier League con il Newcastle. Per parlare della situazione è intervenuto il suo agente Giuseppe Riso ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole: "Avete visto tutti quello che è successo al St. James Park sabato pomeriggio. Sandro pagherà per ciò per cui ha sbagliato ma non per cose che non ha fatto… ho letto troppe sentenze e condanne già date senza sapere la reale verità dei fatti. Questo è anche un modo per danneggiare il nostro calcio… Gli inglesi sono più bravi di noi a proteggere il loro prodotto calcio. Spero venga data una sanzione corretta a Sandro, anche per quello che rappresenta per il nostro calcio, perché Sandro è un patrimonio del nostro calcio! Ci faremmo un doppio danno".