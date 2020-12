Atalanta, Gasperini lascia a casa Gomez: il capitano non sarà convocato per la Roma

L'avvicinamento del Natale sembra non stia aiutando Gasperini e Gomez ad allentare le tensioni. tra l'allenatore e il capitano dell'Atalanta c'è ancora distanza e, secondo le indiscrezioni di Sky Sport, il Papu non sarà convocato per l'ultima partita casalinga del 2020 contro la Roma. L'ennesima conferma di una distanza ormai netta tra le parti è arrivata durante la conferenza del mister nerazzurro, quando ha risposto in merito a una domanda sul numero 10: "Se vogliamo parlare di calcio bene. Ne stiamo parlando da giorni, ma domani abbiamo una partita importante. Dobbiamo preparare questa gara che sentiamo, la nostra attenzione è rivolta alla sfida di domani". Poi, riguardo i criteri per cui un giocatore debba fare il capitano, ha detto: "La scelta è fatta in base all'anzianità, all'appartenenza e al numero di partite giocate. Io sono per più capitani: per me De Roon, Freuler e Toloi sono tre capitani visti tutti questi fattori". Che Gasperini stia cercando già il sostituto? La cosa certa è che ormai l'argentino è sempre più distante da Bergamo.