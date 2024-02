Cagliari, Mina si presenta: "Farò di tutto per la squadra. Lukaku? Deve essere lui a preoccuparsi..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Yerry Mina è uno dei volti nuovi del Cagliari di mister Ranieri che in due settimane sfiderà prima la Roma all'Olimpico e poi la Lazio alla Unipol Domus. Il difensore è stato presentato nella giornata odierna in conferenza stampa e si è così espresso su questa nuova avventura: "Farò di tutto per aiutare la squadra. E' un piacere essere a Cagliari. La verità è che sono felice. Dico grazie a tutti, alla mia famiglia e a chi mi è stato vicino. Per me è una grande possibilità. Sono felice."

In vista della sfida con i giallorossi Mina ha parlato anche di Lukaku: "Credo che sarà Lukaku a doversi preoccupare di noi. Abbiamo qualità e abbiamo tanta voglia. Non vedo l'ora di sfidarlo non ho paura. Faremo di tutto per vincere".