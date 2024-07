Calciomercato Milan, Pavlovic a un passo: il punto sulla trattativa

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Strahinja Pavlovic è vicinissimo al Milan. Il Salisburgo sta abbattendo anche le ultime resistenze, col giocatore che da tempo ha dato la propria preferenza ai rossoneri rispedendo al mittente le altre proposte arrivate al suo entourage. Proprio la volontà del calciatore ha spinto il Milan ad alzare l'offerta a 20 milioni considerando anche i bonus. La parte fissa sarà di 18 circa, con i bonus più o meno facili da raggiungere si potrà arrivare oltre i 20. Cifra comunque inferiore rispetto ai 25 chiesti inizialmente dalla società austriaca.

Pavlovic nelle idee rossonere sarà il titolare del centrosinistra al fianco di Tomori e parallelamente la società rossonera, scrive la Gazzetta dello Sport, sta portando avanti le operazioni per la cessione di Malick Thiaw. Il centrale tedesco è uno dei primi obiettivi del Newcastle, col Milan che però aspetta ancora il rilancio inglese per arrivare ad un incasso da almeno 35-40 milioni di euro. Un'operazione comunque slegata da Pavlovic che, per il quotidiano, sarà a Milano già nei prossimi giorni per mettersi a disposizione di Paulo Fonseca e dare ufficialmente il via alla nuova avventura italiana.