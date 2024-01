Calciomercato | Tottenham, che beffa il Bayern Monaco! Soffiato il colpo dalla Serie A

TUTTOmercatoWEB.com

Non sarà Monaco la nuova casa di Radu Dragusin. Il difensore rumeno, ormai ex Genoa, tra due ore si imbarcherà per partire alla volta di Londra dove firmerà un contratto quinquennale con il Tottenham. Nella notte, infatti, gli Spurs hanno deciso di reagire al sorpasso effettuato dal Bayern negli scorsi giorni, sbaragliando la concorrenza e riportandosi in testa nella corsa al giocatore, fino alla chiusura di questa mattina. L'accordo tra il club londiese e quello ligure, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, è arrivato per una cifra leggermente superiore ai 30 milioni di euro, bonus inclusi. Ora non resta che da capire, anche in ottica Lazio (che incontrerà i bavaresi agli ottavi di finale di Champions League), su chi ripiegheranno i tedeschi: se torneranno in corsa per Dier, di proprietà proprio del Tottenham, o se punteranno altri profili.