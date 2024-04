Caso Mancini, Graziani attacca: "Un gesto brutto e irrispettoso! Strano che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il gesto di Gianluca Mancini al termine del derby ha creato molto scalpore. Il difensore della Roma è finito nel mirino delle critiche dopo aver mancato di rispetto alla Lazio e a tutti i suoi tifosi. Tra coloro che lo hanno attaccato c'è anche l'ex attaccante giallorosso Ciccio Graziani, intervenuto così ai microfoni del romanista.it:

"Non mi è piaciuto. Lui dice di non essersene accorto, ma secondo me è stato molto superficiale. Anche a me in campo è successo di sfottere qualche avversario o di essere sfottuto. Ma così lui ha messo in mezzo il pubblico avversario e non va bene. I tifosi, anche quelli avversari, vanno sempre rispettati. Mi sembra strano inoltre che non si fosse reso conto di niente, visto che la bandiera era biancoceleste. Un gesto così, fatto da un tifoso, va bene, ma così è brutto. Può essere che non se ne sia accorto preso dal momento, ha chiesto scusa. Non ha ucciso nessuno, ma va bene così":