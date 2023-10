Caso Scommesse, Fagioli rompe il silenzio: "Tante falsità su di me, presto parlerò..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Torna a farsi sentire Nicolò Fagioli dopo il caso scommesse che l'ha visto protagonista. Il centrocampista della Juventus è tornato attivo sui social, in qualche modo, pubblicando due stories su Instagram. Tutto è avvenuto subito dopo l'apparizione di Fabrizio Corona a Rai 3 nella trasmissione Avanti Popolo, in cui sono stati svelati diversi retroscena riguardo la vicenda. Ecco le parole dell'ex Cremonese: "Pensavo di partire chiedendo scusa non solo ai tifosi bianconeri, ma a tutti i tifosi del mondo del calcio e dello sport per l'errore ingenuo che ho fatto. Invece no, sono obbligato a partire con lo schifo che scrivono di me giornali, persone, solo per mettermi in cattiva luce con mille falsità... o forse meglio, per conquistare due visualizzazione in più. Presto parlerò".