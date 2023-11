Champions League | Lazio - Celtic, le probabili formazioni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio, uscita malamente sconfitta dalla partita dell'Arechi contro la Salernitana, vede già davanti a sé l'impegno in Champions League contro il Celtic. La sfida, la penultima della fase a gironi della competizione, è in programma martedì 28 novembre alle 18.45 all'Olimpico. Il percorso dei biancocelesti in Coppa è stato positivo fin qui: due vittorie, un pareggio e una sconfitta per un totale di sette punti e secondo posto in classifica. Fondamentale sarà la gara contro gli scozzesi, prima della chiusura al Wanda Metropolitano contro gli spagnoli. La probabile formazione vede Provedel tra i pali, la linea difensiva formata da Marusic e Lazzari sulle fasce, Patric e Gila al centro in virtù degli infortuni di Romagnoli e Casale. A centrocampo ancora Cataldi in regia, ai suoi lati Guendouzi e Luis Alberto, a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica in campionato. In attacco, Immobile centravanti, Anderson e poi Pedro a sostituire l'indisponibile Zaccagni.

PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. A disp.: Sepe, Magro, Hysaj, Ruggeri, Pellegrini, Kamada, Rovella, Isaksen, Castellanos. All.: Sarri.

CELTIC (4-3-3) - Hart; A. Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; McGregor, O'Riley, Turnbull; Forrest, Furuashi, Yang.



