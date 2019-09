Cluj - Lazio, le pagelle dei quotidiani: male Strakosha, peggio Caicedo e Correa

CLUJ-LAZIO - La soglia della sufficienza, questa volta, è difficile raggiungerla. Da Strakosha a Caicedo, da difesa a reparto avanzato: nessuno ha soddisfatto le aspettative di un pubblico che, dopo la disfatta di Ferrara, si aspettava un epilogo ben diverso. E invece no. Ancora una volta, come contro la Spal e come accadeva spesso nella passata stagione, la Lazio del secondo tempo era il ricordo della squadra entrata in campo dal primo minuto. Poi, oltre all'atteggiamento, sono arrivati gli errori dei singoli. Tipo la gaffe - perché di questo si è trattato - di Strakosha: inaspettata quanto incomprensibile. Così come sono difficili da comprendere le ragioni di questi fastidiosi blackout generali. Eccoli, quindi, i voti assegnati a Inzaghi e ai suoi ragazzi dai principali quotidiani sportivi.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 5; Vavro 5, Acerbi 5.5, Bastos 6 (80' Adekanye s.v.) Lazzari 5, Milinkovic 6, Leiva 5.5, Berisha 5.5 (67' Cataldi 5), Jony 7 (80' Lulic s.v.); Correa 4.5, Caicedo 4.5; Inzaghi 5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 5; Vavro 5, Acerbi 5.5, Bastos 6 (80' Adekanye s.v.) Lazzari 5, Milinkovic 6, Leiva 5.5, Berisha 5.5 (67' Cataldi 5), Jony 6.5 (80' Lulic s.v.); Correa 5, Caicedo 5; Inzaghi 5.

IL MESSAGGERO - Strakosha 4.5; Vavro 5, Acerbi 5.5, Bastos 5 (80' Adekanye s.v.) Lazzari 4.5, Milinkovic 5.5, Leiva 5, Berisha 4.5 (67' Cataldi 5.5), Jony 6.5 (80' Lulic 5.5); Correa 5, Caicedo 4.5; Inzaghi 5.

IL TEMPO - Strakosha 4; Vavro 4.5, Acerbi 5.5, Bastos 5.5 (80' Adekanye s.v.) Lazzari 5, Milinkovic 5, Leiva 5, Berisha 4.5 (67' Cataldi 5.5), Jony 6 (80' Lulic s.v.); Correa 5, Caicedo 5; Inzaghi 5.

