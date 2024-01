Coppa Italia, Padovan: "C'è una favorita. Lazio attrezzata, ecco chi va in finale"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Giancarlo Padovan fa il punto sulle semifinaliste di Coppa Italia. Fiorentina, Atalanta, Juventus e Lazio: il noto giornalista ha raccontato così, su calciomercato.com, le quattro squadre in corsa per la vittoria finale: "La Juventus è, suo malgrado, la teorica favorita al successo finale. Favorita perché, nonostante Lazio, Fiorentina e Atalanta siano avversarie qualificate e pericolose, nessuna di esse può vantare in campionato una classifica migliore della Juventus".

"Personalmente credo che la Lazio sia attrezzata almeno quanto la Juve e che l'Atalanta, in Coppa, abbia mostrato il calcio migliore. Bisognerà vedere come arriveranno alle semifinali la Lazio, da una parte, e la Fiorentina, dall'altra. Per l'Atalanta questa dovrebbe essere l'edizione in cui non solo va in finale, ma la vince pure. Dopo due finali perse, di cui la prima con la Lazio causa un'ingiustizia arbitrale".

"La Juve, dunque, stia attenta. Prima, se la deve vedere con l'ex, mai amato, Sarri. Poi, sempre se le andrà tutto bene, con Italiano o con Gasp. Ma scommetterei che sarà il secondo".