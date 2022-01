Djokovic, giudice concede sospensiva per l'espulsione: i dettagli

Continua a far discutere il caso che ha per protagonista Novak Djokovic. Un giudice australiano ha accolto la richiesta dei legali dell'atleta per la sospensione dell'espulsione in attesa che venga esaminato il ricorso contro l'annullamento del visto da parte del governo australiano. Lo ha reso noto uno degli avvocati, Nick Wood. Il team legale del numero uno del tennis mondiale avevano anche chiesto che Djokovic venisse lasciato in libertà per la durata del procedimento. Inoltre, riporta Agi, si era detto "molto preoccupato" per la tempistica della decisione, arrivata a soli tre giorni dall'inizio degli Australian Open.

