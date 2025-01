Empoli, Corsi torna su Fazzini: "Lotito? Nessuno scontro ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il nome di Fazzini è al centro del mercato invernale della Lazio anche se la trattativa con l'Empoli è tutt'altro che semplice. In merito il presidente del club Fabrizio Corsi ha detto la sua ai microfoni di TMW Radio: "Fazzini? Ci sono state delle proposte ma al momento nessuna, per motivi diversi, si è concretizzata. Il ragazzo, vista la situazione, non ha preso parte alla trasferta di Venezia, ora si sta allenando regolarmente".

"Lotito? Nessuno scontro ci mancherebbe ma normali trattative di mercato. Rientra nel gioco della parti in cui le rispettive società portano avanti i loro interessi e si fa di tutto affinché questi possano conciliare e trovare la soluzione migliore per noi e per il ragazzo. Se un nostro calciatore interessa a squadre così importanti per noi è motivo di orgoglio, lavoriamo affinché i nostri talenti possono fare il loro percorso e arrivare nei grandi club".