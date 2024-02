Empoli, Nicola su Cancellieri: "Ha personalità. Vi spiego il rigore..."

TUTTOmercatoWEB.com

Salernitana - Empoli è andata in archivio sul risultato di 1-3. Nicola ha sbancato l'Arechi contro la sua ex squadra, che due anni fa ha portato alla salvezza. Niang e Cancellieri sono stati i veri protagonisti del secondo tempo, sia per i gol segnati che per l'episodio el calcio di rigore sul risultato di parità. Ai microfoni di Dazn, il tecnico azzurro ha parlato dell'ex attaccante della Lazio, spiegando i motivi della sua scelta sul penalty. Queste le sue parole: “Niang? Lui non lo scopro certo io. Ha personalità, qualità; è arrivato da un campionato diverso, si è messo a disposizione, ha avuto subito voglia di aiutare la squadra. Si è allenato tutta la settimana, nessuno è più importante di un altro e tutti sono fondamentali. Anche Cancellieri voleva calciare, ha la personalità e l’abilità per farlo. Ho preferito Niang per diversi motivi, ma abbiamo 3 o 4 giocatori in grado di cimentarsi. Mi è piaciuto vedere che anche altri giocatori volevano prendersi la responsabilità”.