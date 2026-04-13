Fiorentina, Harrison a Dazn: “Tre punti importanti, Vanoli ci mette passione”
13.04.2026 23:21 di Mauro Rossi
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© foto di Federico De Luca 2026
La Lazio cade in casa della Fiorentina, decide un gol di Gosens nel primo tempo. Al termine della gara Jack Harrison è intervenuto ai microfoni di Dazn, queste le sue parole: “Assolutamente contento per l’assist e per i tre punti, che sono la cosa più importante. Sappiamo che il lavoro non è ancora finito, dobbiamo rimanere concentrati sul nostro obiettivo e fare del nostro meglio gara dopo gara. Vanoli ha un modo diverso di lavorare rispetto a quanto ero abituato, ma la passione l’amore per questo gioco è la stessa”.