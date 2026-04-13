Fiorentina - Lazio, 'Er Faina' duro: "Partita rovinata da questo inadatto"
13.04.2026 23:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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© foto di Federico De Luca 2026
La Lazio perde contro la Fiorentina, rimane al nono posto in classifica al termine di una performance insufficiente sotto ogni punto di vista. A rendere il tutto ancora più amaro, poi, la decisione dell'arbitro Fabbri di non sanzionare l'intervento di Mandragora su Noslin in area di rigore, bensì di punire l'olandese con il cartellino giallo per simulazione.
Al triplice fischio, il rammarico dei tifosi biancocelesti si è riversato sui social, dove su X è arrivato il messaggio di Damiano 'Er Faina'. Condivisa la foto del direttore di gara, ha aggiunto: "Ennesima partita rovinata da questo inadatto". Di seguito il post in questione:
Ennesima partita rovinata da questo inadatto. #FiorentinaLazio pic.twitter.com/iVs2eC4qKo— Damiano Er Faina (@Erfaina1988) April 13, 2026
autore
Elena Bravetti
Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.