Ibrahimovic: “Serie A? Ascolterò ogni proposta, voglio vincere lo scudetto...”

Sognare è lecito, soprattutto quando si parla di Ibrahimovic. Un attaccante che, in carriera, gli equilibri li ha spostati praticamente sempre. A dicembre terminerà la sua avventura a Los Angeles e non ha nascosto la possibilità di un ritorno in Serie A. Tanti i club che farebbero follie per avere un calciatore così come terminale offensivo, e lo svedese stesso sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha parlato del suo futuro: "Ascolterò tutto. Voglio lottare per il massimo e se tornassi vorrei puntare allo scudetto. Non sono un animale da zoo che la gente va a vedere: posso fare ancora la differenza. Anche oggi sarei in grado di segnare una ventina di gol. Mihajlovic è un amico, se scegliessi di andare a Bologna lo farei solo per lui. È difficile che possa accadere, ma se cambio idea lo chiamo subito. Napoli? È una piazza che crea entusiasmo: con me lo stadio sarebbe sempre pieno e poi c'è Ancelotti. Un grande".

