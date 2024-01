Inter, Calhanoglu salterà la finale di Supercoppa? Cosa è successo con la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

L'Inter vince di misura contro la Lazio per 3-0 nella semifinale di Supercoppa Italiana. Tra i giocatori nerazzurri che hanno brillato nel corso della gara è stato anche Hakan Calhanoglu, andato a segno dal calcio di rigore. Come riporta Tuttomercatoweb.com, nel finale il centrocampista turco è stato sostituito dopo l'ammonizione, uscendo con un problema fisico. Nulla di grave, però, per l'ex Milan, che ha rimediato solo una botta di gioco e oggi farà regolarmente scarico insieme al resto dei compagni che hanno giocato ieri. Calhanoglu, dunque, non è da considerare in dubbio per la finalissima con il Napoli, in programma lunedì sera.