Inter, Inzaghi torna sulla Lazio: "Ottima semifinale, ma c'è stanchezza..."

L'Inter si prepara ad affrontare la finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, dopo aver battuto la Lazio per 3-0. In conferenza stampa, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato la gara, soffermandosi anche sulla semifinale giocata venerdì. Di seguito le sue parole: "È una finale, tante volte è decisa da episodi. Dobbiamo fare tanta attenzione, in più è una finale da organizzare in due giorni e mezzo, in meno di 72 ore. Presenta delle insidie, però la squadra deve continuare a lavorare come ha fatto in questo periodo. Veniamo da un'ottima semifinale, giochiamo contro i campioni d'Italia che hanno vinto anche loro 3-0, in campionato hanno avuto qualche problema e hanno cambiato allenatore, ma è una squadra con una rosa lunga e tanta qualità"

"Per quanto riguarda i giocatori, ieri chi ha giocato ha fatto defaticante. Le mie attenzioni sono andate su quelli che hanno giocato meno contro la Lazio: un po' di stanchezza c'era, qualcuno era affaticato. L'allenamento di oggi sarà più indicativo, in questo momento non ho ancora bene l'idea sulla formazione. Devo vedere il recupero".