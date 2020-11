Intermediario Caicedo: "Non è stato vicino a lasciare la Lazio. Sul rinnovo..."

Felipe Caicedo è l'uomo del momento in casa Lazio. I suoi gol in pieno recupero sono un fattore determinante per il campionato dei biancocelesti, così come già successo nella scorsa stagione. Ai microfoni di calciomercato.it ha parlato Vincenzo Tropiano, intermediario legato al procuratore dell'ecuadoriano: "Voglio intanto dire una cosa, che sto cercando di lavorare su un progetto anche con il suo procuratore, per far sì che tutti i tifosi italiani possano conoscere bene la sua persona, le sue origini, la famiglia, la sua vita nel calcio e non solo. Spero di poterlo presentare in maniera giusta e come merita. Caicedo è una persona generosissima, legatissimo alle sue origini, al suo paese, ha anche una fondazione in Ecuador dove aiuta e avvicina allo sport e alla formazioni i bambini. Quella sua aria di gigante buono è reale, è veramente un bravo ragazzo e ciò lo ha aiutato anche ad affermarsi. Oggi noi lo vediamo in questo suo grande momento di popolarità, ma lui ha vissuto anche momenti di difficoltà dal punto di vista realizzativo, come all’Espanyol. Nonostante ciò, contribuisce con una forza all’interno dello spogliatoio inimmaginabile, riesce a trasmettere felicità e familiarità di grande livello. Noi non dobbiamo mai dimenticare quando, l’anno scorso, alla festa di Natale della Lazio fu l’unico a pronunciare la parola Scudetto: una persona pane al pane, vino al vino. Per chi ha la fortuna di conoscerlo e frequentarlo, è un ragazzo che ti lascia qualcosa. Ti emoziona".

VOGLIA DI LAZIO E RINNOVO - "I gol non contano soltanto nel numero, ma hanno valore nella pesantezza. Che Caicedo sia stato molto vicino a lasciare la Lazio ho seri dubbi, offerte ce n’erano, ma se lui è rimasto è perché si trova benissimo, con la città, con Inzaghi e la squadra. L'allenatore in primis apprezza tantissimo il calciatore. La Lazio per nulla al mondo avrebbe voluto perdere Caicedo. Per quanto riguarda il rinnovo, avvicinandosi la scadenza, qualche scelta andrà fatta. Il giocatore che si appresta a firmare uno degli ultimi contratti da calciatore, ben venga che l’accordo non sia stato firmato prima, perché ora si andrebbe anche a negoziare con termini differenti".

SEMPRE PRONTO - "Queste reti gli stanno dando una grande visibilità, però da un certo punto di vista non vorrei che diventasse una cosa sfavorevole. Molti ora cominciano a dire che magari Caicedo è più adatto agli ultimi minuti, ma non è così. In realtà è una persona molto semplice, quando entra in campo non mostra malumori, ma quando gioca dall’inizio va bene lo stesso. La sua fisicità, a gara in corso, sicuramente fa la differenza così come la sua serenità. In merito al rinnovo ci penserà il suo agente, spero di non essere interpellato come intermediario, mi auspico che resti alla Lazio, ma credo che adesso sarà meno difficile di un anno fa".

ALTRE OPERAZIONI - "Devo dire che nell’ultima sessione di mercato ho proposto alla Lazio un portiere molto giovane, ma non posso fare il nome perché è una situazione non ancora abbandonata. Per la prossima finestra vedremo come andrà. Sono stato anche l'intermediario nell’operazione Caceres. Ho la fortuna di rappresentare procuratori molto importanti in Italia, analizzeremo se, per la prossima sessione di mercato, possono essere appetibili ltri giocatori per la Serie A e per la Lazio. Penso alla proposta di Schiappacasse al Sassuolo di De Zerbi, operazione che poi si è conclusa. Vi voglio segnalare il suo nome per questo campionato".

