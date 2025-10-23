Juve, Zazzaroni: "Tudor non è guarito, vi spiego il perché"

Ai microfoni di TMW Radio, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha parlato così della sconfitta subita dalla Juve in casa del Real Madrid: "Tudor è guarito? No, perché la squadra non riesce a metterla come vorrebbe. Per me il 3-4-2-1 non lo può fare".

"Oggi McKennie non lo puoi togliere, è questa la verità. E' molto dinamico, si inserisce. Il problema è che ci sono una serie di contraddizioni nella Juve difficilmente risolvibili. O prendi decisioni radicali, tipo mettere in panchina David e giocarti Vlahovic, che non è il futuro della Juve. Questa squadra per me 4-3-3 o 4-2-3-1 può giocare. Ci sono dei problemi, fossi Tudor però prenderei decisioni drastiche e non è che giocherei seguendo le mie idee, però con scelte diverse".