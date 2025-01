Lazio, Baroni: "Mercato? Ho parlato con la società, ma..."

WEBTV RIVIVI LA DIRETTA - LAZIO, BARONI: "ERA TOSTA, MA SIAMO STATI BRAVI A INDIRIZZARLA SUBITO" - VD La Lazio domina il Verona e sbanca il Bentegodi. Nel post partita il tecnico biancoceleste Marco Baroni si è presentato in conferenza stampa direttamente dalla pancia dello stadio. Di seguito le sue dichiarazioni. “Sono orgoglioso di questa squadra,... La Lazio domina il Verona e sbanca il Bentegodi. Nel post partita il tecnico biancoceleste Marco Baroni si è presentato in conferenza stampa direttamente dalla pancia dello stadio. Di seguito le sue dichiarazioni. “Sono orgoglioso di questa squadra,... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | SONDAGGIO DEL BOLOGNA PER TCHAOUNA: I DETTAGLI Caccia a un rinforzo in attacco. Il Bologna ha intenzione di regalare un nuovo acquisto nel reparto offensivo a Vincenzo Italiano. A maggior ragione dopo l'infortunio di Orsolini, che rimarrà fuori per circa un mese. Proprio da questa esigenza, secondo... Caccia a un rinforzo in attacco. Il Bologna ha intenzione di regalare un nuovo acquisto nel reparto offensivo a Vincenzo Italiano. A maggior ragione dopo l'infortunio di Orsolini, che rimarrà fuori per circa un mese. Proprio da questa esigenza, secondo...