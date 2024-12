Lazio, Baroni sull'infermeria: "Castrovilli sta bene, Tavares non c'è e Dia..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Lazio - Napoli, valida per gli ottavi di Coppa Italia, Marco Baroni ha fatto anche il punto sull'infermeria soffermandosi in particolar modo sulle condizioni di Castrovilli, Tavares e Dia. Queste le considerazioni del tecnico biancoceleste: "Qualcuno è quasi pronto al rientro. Castrovilli sta bene, può fare qualche minuto, mi ha dato la disponibilità. Per noi è un aspetto positivo, ci crediamo, conosciamo il suo percorso, vogliamo riportarlo dentro. Qualche giocatore è uscito con un problemino da Parma, vediamo se lo recuperiamo anche con un minutaggio parziale. Tavares per questa non c'è, non getto la spugna per la prossima. Se recupera Dia? Per domani non credo, anche lui è possibile che possa recuperare per domenica".

