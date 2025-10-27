Lazio | Cataldi, sostanza e qualità contro la Juve. Le pagelle dei quotidiani
RASSEGNA STAMPA - Non fermatelo! Non fermate Danilo Cataldi. E no, non si fa solo riferimento alle ottime prestazioni che sta mettendo in mostra da quando ha preso il posto dell'infortunato Rovella in mezzo al campo, ma letteralmente a quanto campo sta bruciando in queste ultime giornate di Serie A. Il numero 32 della Lazio è regolarmente il calciatore che corre di più. Nel suolo ruolo di regista basso si muove continuamente per proporsi in fase di costruzione, ma anche per coprire gli spazi e rallentare la manovra avversaria in fase difensiva.
Un centrocampista attento, esperto, con personalità e, soprattutto, con grande lucidità nel fare la giocata giusta anche quando la stanchezza si fa sentire, anche dopo aver percorso 12,852 chilometri in novanta minuti, come nessuno in Lazio-Juve. Per il suo sacrificio e per la sua qualità Cataldi si mette in mostra come uno dei giocatori migliori del match, uno dei protagonisti premiati anche dalle pagelle dei quotidiani.
CORRIERE DELLO SPORT - Cataldi 7,5;
GAZZETTA DELLO SPORT - Cataldi 7;
TUTTOSPORT - Cataldi 6.5;
IL MESSAGGERO - Cataldi 7,5;
LA STAMPA - Cataldi 6,5;
IL TEMPO - Cataldi 8,;
IL RESTO DEL CARLINO - Cataldi 6;