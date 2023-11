Lazio, Criscitiello: "Sarri deve trasformarsi in Mourinho!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La sconfitta della Lazio contro la Salernitana ha lasciato di stucco l'ambiente laziale e tutti coloro che, come da pronostico, si aspettavano novanta minuti di dominio biancoceleste. Tra quest'ultimi rientra anche il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello che in un suo editoriale ha scritto:

"Non ce ne voglia Maurizio Sarri ma a Salerno non puoi perdere. La Lazio è irriconoscibile rispetto allo scorso anno e non può bastare la scusa 'se ne è andato Milinkovic Savic'. Sarri deve intervenire e lo deve fare in fretta anche se questo campionato credo non possa regalare grandi soddisfazioni. Bisogna concentrarsi sull'Europa e trasformarsi in Mourinho. Dopo un derby brutto e insignificante non puoi, se sei la Lazio, prendere gli schiaffi sul campo dell'ultima in classifica che finora non aveva mai visto l'alba. Tare se la starà ridendo in italiano e albanese. Lotito deve fare meno il senatore e più il Presidente. Sarri deve essere meno bello e più pratico. La Lazio di quest'anno, almeno in serie A, è troppo avvilente per essere vera".