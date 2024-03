Lazio | Guendouzi e Kamada gioia nazionale: sono stati preconvocati

RASSEGNA STAMPA - Entrambi sono arrivati in estate per sopperire alla partenza di Milinkovic-Savic, garantendo insieme il dinamismo e la qualità che il Sergente portava da sé. Dei due, però, solo Matteo Guendouzi è stato in grado di impattare fin da subito, facendo valere le sue doti principali e diventando un punto fermo della Lazio. Più complicata, invece, la strada per Daichi Kamada. Il centrocampista dopo alcune stagioni importanti in Germania, ha faticato ad ambientarsi in Italia e Maurizio Sarri, finendo presto seduto in panchina senza essere - quasi - mai preso in considerazione.

In questo scenario così opposto, però, per entrambi è arrivata un'ottima notizia. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, sia la Francia, sia il Giappone hanno deciso di pre-convocarli in vista dei prossimi impegni. Per 'Guendo' si tratta di un ritorno dopo il Mondiale del 2022, un'assenza lunga ma che oggi, dopo le ottime prestazioni nella Capitale, potrebbe essere interrotta con il suo ritorno nel giro dei Blues. Kamada, invece, era uno dei punti di riferimento del suo Paese, escluso dalla Coppa d'Asia per le poche e scarse prestazioni mostrate in biancoceleste.

Per entrambi non si tratta di convocazioni ufficiali, ma più di un avviso sul fatto di esser tornati nel mirino dei loro commissari tecnici e dei rispettivi staff. Nel corso della settimana queste andranno confermate, solo allora si scoprirà se veramente il loro ritorno sarà definitivo.