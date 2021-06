Lazio, il pensiero di Sarri sulla squadra nel 2019: "È forte, ha tante potenzialità"

Maurizio Sarri è ufficialmente il nuovo allenatore della Lazio. Prima di approdare in biancoceleste, il tecnico toscano ha voluto delle rassicurazioni tecniche da parte della dirigenza laziale per poter giocare con il 4-3-3, modulo a lui caro, ma il suo parere sulla rosa è sempre stato positivo. Durante la sua avventura in bianconero, contro la Lazio perse ben due volte (all'andata in campionato e in finale di Supercoppa Italiana). Durante la conferenza stampa post gara all'Olimpico, Sarri disse: "La Lazio secondo me è una squadra forte, ma lo è da anni. Viene considerata fisica, ma è invece un gruppo di grandissime qualità, di grandissime potenzialità anche dal punto di vista tecnico. Per me è stato sorprendente l'anno scorso non vederla in posizione Champions, quindi non la considero una sorpesa nella maniera più assoluta. Sta facendo bene, è in un momento di grande condizione fisica, di grande condizione mentale e, come succede spesso in questi momenti, ci sono anche gli episodi che vengono incontro e diventano favorevoli". Le sue parole dopo la sconfitta in Supercoppa furono simili: "Se la Lazio dovesse continuare così per 8 mesi c'è poco da fare per tutti". La considerazione di Sarri verso la squadra è sempre stata alta, ora potrà allenarla e modellarla a sua immagine e somiglianza.