Lazio, Marinozzi: "Il Lecce davanti non produce nulla..."
In vista di Lecce - Lazio, match in programma sabato alle 20.45, il giornalista di Dazn, Andrea Marinozzi, parla della compagine guidata da Di Francesco nel suo ultimo video YouTube. “Il Lecce ha fatto buone partite contro Inter e Milan, ma ci sta uscire con zero punti dal San Siro - spiega Marinozzi - Ci sta meno, a mio avviso, giocare partite così belle dal punto di vista difensivo e perderle per una piccola sbavatura”.
Il problema dei Salentini è dato dalla poca pericolosità offensiva. Il Lecce non ha margine di errore. Anche se Di Francesco prepara alla perfezione la partita, non ha margini di errore perché davanti non produce nulla. Se con l'Inter ha sfiorato il gol con un tiro di Siebert casuale, col Milan non ha prodotto niente.
C'è troppa debolezza offensiva e non credo che il solo Cheddira possa migliorare questi dati”.