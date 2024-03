Lazio-Milan, Falcao: "Allucinante non dare quel rigore"

TUTTOmercatoWEB.com

La direzione arbitrale di Di Bello in Lazio-Milan continua a scatenare polemiche. Un errore dopo l'altro del direttore di gara hanno condotto la partita verso la vittoria di misura dei rossoneri. Il primo episodio chiave arriva dopo 12 minuti con l'intervento a valanga di Maignan su Castellanos in area di rigore. Per l'arbitro e il VAR è tutto regolare, ma restano parecchi dubbi.

Non ne ha Giuseppe Falcao, figlio di Paulo Roberto e noto tifoso romanisti. Sui social scrive: "Quanto è scarso Di Bello. Come si fa in epoca Var a non dare un rigore del genere. ALLUCINANTE". Anche i sostenitori delle altre squadre hanno visto qualcosa che non andava ieri sera all'Olimpico.