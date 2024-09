Lazio - Milan, i malumori della Curva Sud: "Le vacanze..."

Tra i tifosi del Milan regna ancora delusione per il pareggio maturato contro la Lazio. In particolare, l’inizio di stagione, ha rilasciato forti malumori all’interno di tutto l’ambiente. Per questo, come riporta Milan News 24, il responsabile della Curva Sud Milano, ha voluto dire la sua su Instagram: «Le vacanze sono finite da un pezzo…». Evidente come la tifoseria non abbia alcuna intenzione di accettare un ulteriore passo falso della formazione di Fonseca.