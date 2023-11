Lazio, Mourinho si lamenta: "Nel derby partiamo svantaggiati perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

Roma è già entrata in clima derby. A poco più di una settimana dalla partita, e con in mezzo gli impegni europei, la Lazio e i giallorossi rivolgono un occhio alla sfida del prossimo 12 novembre. Un atteggiamento che dai tifosi si espande anche alle due società, come dimostrano le parole di José Mourinho in conferenza stampa, prima della partita di domani contro il Lecce. Il tecnico portoghese si è lamentato del calendario che penalizza maggiormente la propria squadra, rispetto a quella di Sarri: "La Lazio gioca in Champions il martedì, noi in Europa il giovedì e il derby non possiamo giocarlo lunedì perché c'è la sosta. Qui dico siamo stati sfortunati, loro avranno un vantaggio ma non c'è alcuna critica. Ma tutto quello che è successo fino a oggi e che succederà ancora dopo, la Roma è veramente penalizzata".