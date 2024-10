Lazio, nessuno come Nuno Tavares! Il conto degli assist è impressionante

La Lazio vince e convince: affondato il Genoa per 3-0. La scena se l'è presa ancora Nuno Tavares tra folate offensive, chiusure difensive e... due assist, tanto per cambiare. Il terzino portoghese infatti è salito a quota 7 assist in stagione (il primo per Noslin, il secondo per Vecino). Come riportato da Opta, nessuno nei top cinque campionati europei ha fatto meglio di lui: solo Bukayo Saka dell'Arsenal gli sta dietro (7).