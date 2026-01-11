Lazio, Rovella: "Ci mancano tante cose! Spero arrivino giocatori forti..."

Dopo la vittoria contro il Verona, il centrocampista della Lazio Nicolò Rovella è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

Le tue emozioni sul ritorno in campo? Com'è il tuo rapporto con Cataldi?

"Il rapporto con Danilo è sempre stato ottimo fin dall'inizio, mi ricordo che prima di arrivare mi aveva pure scritto un messaggio. È un bravissimo ragazzo, abbiamo un bellissimo rapporto. Sono felice per lui e per il gol che ha fatto con la Fiorentina, poi sarei stato più felice se ci avesse portato i tre punti ma purtroppo non è stato così. Oggi sono felicissimo perché sono tornato dopo tre mesi e mezzo che sono stato fuori. È stata una grande sofferenza grande per me, poter aiutare la squadra a tornare a vincere è stato molto importante per me".

Quanto ti manca per tornare al meglio?

"È più o meno una settimana che mi alleno, ho fatto pochi allenamenti con la squadra. Sono stato felice che oggi il mister mi abbia dato fiducia facendomi giocare venti minuti. Sicuramente manca ancora un po', però sono fiducioso che in poco tempo posso recuperare la forma che avevo a inizio campionato".

Pensi anche un po' alla Nazionale...

"Sì, sicuramente. Ho sentito in questi mesi il ct Gattuso, mi è stato molto vicino, mi ha chiamato prima e dopo l'operazione, è stato molto carino con me. Spero di potermi riprendere quello che avevo prima. Ovviamente ci sto pensando".

Che idea ti sei fatto della Lazio in questi mesi? Cosa manca per salire in classifica?

"Secondo me tante cose. Credo che abbiamo alternato partite molto buone ad alcune meno buone, questo andamento non ti fa creare la mentalità vincente che serve per affrontare ogni partita al 100%. Su questo il mister è uno dei migliori, ci sta insegnando e aiutando tanto a crescere più velocemente. Con l'innesto di nuovi giocatori sarà più difficile questo percorso, perché arrivano da realtà diverse e ambientarsi subito in Serie A non è facile. Ma credo che con il lavoro del mister possiamo crescere tanto".

Siete arrabbiati per le questioni arbitrali?

"Ci sono stati tanti errori arbitrali ed è giusto dirlo, però anche gli arbitri sbagliano. Noi dobbiamo essere più forti, creare una mentalità vincente e andare oltre gli errori. Questa è l'unica cosa che possiamo fare".

Ti mancherà Guendouzi?

"Dopo la partita con la Fiorentina abbiamo parlato tanto, mi è dispiaciuto molto che sia andato via perché abbiamo giocato tante partite insieme. Credo sia stato il compagno di reparto con cui ho giocato di più nella mia carriera, comprese gare importanti. Mi mancherà, è un tipo di giocatore che si sposava molto bene con le mie caratteristiche. Spero un giorno di poterci giocare di nuovo insieme, lo aspetto qui alla Lazio. Gliel'ho detto, due anni e poi... Comunque è venuto un giocatore forte (Taylor, ndr.), spero che ne verranno altri dello stesso livello. La Lazio va avanti, è un gruppo forte".