Lazio, senti Borja Valero: "Alla Fiorentina vogliono solo Sarri"
13.04.2026 23:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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© foto di Federico De Luca
La Fiorentina ha battuto la Lazio. Decisivo il gol nel primo tempo di Gosens che ha steso i biancocelesti. Nel post partita di SkySport, l'ex centrocampista viola Borja Valero ha parlato della possibilità di vedere Maurizio Sarri a Firenze il prossimo anno. Non è detto, infatti, che il tecnico resterà nella Capitale: la decisione arriverà solo a fine stagione. Di seguito le sue parole dello spagnolo a riguardo: “Sarri è sempre stato il nome dei tifosi, poi il fatto che è toscano è molto importante. Ci tengono tanto”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.