Mattei sconcertato: "La Lazio non si è presentata in campo! Ritorno? Penso che..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Stefano Mattei, in collegamento a Radiosei all'indomani della sconfitta della Lazio contro il Bodo/Glimt, ha espresso tutto il proprio sconcerto per la prestazione dei biancocelesti in Norvegia. Ecco le parole del giornalista: "Il miglior termine per rappresentare la prestazione di ieri a Bodo è sconcerto. Di conseguenza un sentimento di turbamento e disorientamento da parte dei tifosi nell’ottica del derby e del match di ritorno. Ora ci si chiede cosa accadrà, che Lazio sarà. La sconfitta di ieri è recuperabile, non è quello il punto. C’è lo sconcerto di una squadra che ieri ha ricordato quello che è successo con il Bologna. ieri la squadra di Baroni non ha giocato male, non si è proprio presentata in campo. Sono dell’idea che ieri la Lazio ieri è andata lì per non subire, Baroni magari non sarà riuscito a trasmettere la carica giusta" .

"La qualificazione è recuperabile, non sarà facile, ma c’è un Bodo in casa ed uno fuori. Serve una gara d’attacco. ieri non è stato vinto un duello fisico, aereo, c’è stata una prestazione imbarazzante, camminavano in campo. Colpa di tutti, ma a fine stagione poi la società, che pensa di essere la migliore al mondo, faccia riflessioni sulla qualità dei giocatori che sono arrivati in estate ed in inverno. Se si continuano a prendere scommesse non si può pensare di essere competitivi e maturi a livello internazionale“.

TORNA ALLA HOMEPAGE