Milan-Fiorentina, si fa la storia a San Siro: mai successo in Serie A

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Brividi a San Siro dove questa sera è stata scritta la storia del calcio italiano. A 15 anni, 8 mesi e 23 giorni, Francesco Camarda diventa il calciatore più giovane a esoridre in Serie A. Pioli lo butta nella mischia al posto di Jovic negli ultimi minuti del match contro la Fiorentina. Boato del Mezza, il classe 2008 quasi non ci crede. Al momento del suo ingresso in campo tutto lo stadio si alza in piedi e intona il coro: "Francesco Camarda eee ooo". Una serata che questo ragazzo del Milan dimenticherà molto difficilmente.