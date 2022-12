Mondiali Portogallo | Cristiano Ronaldo rompe il silenzio: il post social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

E' sempre lui il centro del mondo. Che entri in campo o rimanga in panchina non si parla d'altro che di Cristiano Ronaldo. Dopo la vittoria del Portogallo sulla Svizzera le voci si sono rincorse fino alla clamorosa indiscrezione secondo la quale CR7 sarebbe stato pronto a lasciare il Qatar. Il portoghese alla fine ha fatto parlare i social con un post dedicato alla sua Nazionale: "Un gruppo troppo unito per essere spezzato da forze esterne. Una nazione troppo coraggiosa per lasciarsi spaventare davanti a qualsiasi avversario. Una squadra nel vero senso della parola, che lotterà per il sogno fino alla fine! Credeteci! Forza Portogallo!".