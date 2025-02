Napoli, Conte torna sulla Lazio: "Per me era un pareggio, ma hanno vinto e..."

Il Napoli si prepara a accogliere l'Inter nel ventisettesimo turno di Serie A, l'appuntamento al Maradona è fissato per sabato alle 18. La gara più attesa del weekend, determinante per il percorso di entrambe impegnate nella lotta scudetto. Alla vigilia, Conte è intervenuto in conferenza stampa e parlando di pressione ha spiegato: "I miei giocatori non devono ragionare in base alle pressioni, se sulla carta sono più o meno forti o se hanno ambizioni ogni anno diverse. Cresciamo anche da questo punto di vista, ponendoci l'obiettivo sempre massimo, poi a volte ci riusciamo ed altre no. L'importante è uscire sapendo di aver dato tutto e se siamo stati battuti è perché gli altri sono stati più bravi, non perché hanno avuto più cattiveria e voglia, quello mi darebbe molto fastidio".

"Si può vincere o perdere, ma anche nella sconfitta, che bisogna odiare, bisogna essere sconfitti nella giusta maniera, come quando l'Atalanta ha vinto qui, con la Lazio per me era un pareggio ed hanno vinto ma abbiamo fatto sempre un plauso agli avversari, col Como qualcosa da recriminare ce l'abbiamo e l'ho sottolineato perché con i ragazzi c'è un rapporto schietto e sincero, non ho filtro, sono come mi vedono ed ora ci aspetta una partita bellissima, ci arriviamo... ad un top-match e ce lo siamo meritati mettendo tutto dentro e vedremo chi sarà più bravo".

