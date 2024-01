Napoli, Mazzarri sugli infortunati: "Ecco chi recuperiamo e chi no"

TUTTOmercatoWEB.com

Dopo la finale di Supercoppa Italiana c'è la Lazio. È questo il programma del Napoli per la prossima settimana: domenica 28 gennaio i partenopei si sposteranno allo Stadio Olimpico. Mazzarri dovrà già fare a meno di Cajuste e Kvaratskhelia, squalificati in campionato, oltre ad altri indisponibili. Proprio riguardo questo punto, in conferenza stampa da Riad il tecnico ha parlato della condizione dei suoi giocatori. Di seguito le sue parole.

"Traoré è l'unico che mi dicono debba fare un po' di preparazione. Lindstrom sta bene, ma si entra in un discorso particolare: quando uno arriva da un'altra realtà ha bisogno di tempo. Ho parlato con Ngonge, è disponibile e penso sia in un buon grado di preparazione. Potrebbe essere impiegato, sarò io a capire se è il caso, perché è arrivato in un gruppo. Vedrò: sarà più difficile vederlo che no. C'è Demme da capire se è recuperabile per capire se può andare in panchina, Olivera di sicuro no. Cajuste probabilmente lo recuperiamo, Zielinski sta bene a livello fisico: ha recuperato e ha giocato uno spezzone di partita, non so che minutaggio possa avere ma lo verificheremo oggi".