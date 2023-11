Roma, Mourinho se la prende con i suoi: "Da parte di tanti atteggiamento non serio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma esce sconfitta dalla Fortuna Arena per mano dello Slavia Praga che si è impsoto per 2-0. Al termine della gara il tecnico Mourinho ha così commentato la prestazione dei giallorossi anche in vista del derby in programma domenica: "Questa sera è mancato tutto, non voglio parlare tanto e nessuno deve parlare. Non mi è piaciuto niente. Ho già parlato con i calciatori nello spogliatoio che è una cosa che non faccio mai. Rimarrà fra di noi quello che ho detto io. Da parte di tanti calciatori ho visto un atteggiamento non corretto per una partita seria. Non voglio parlare molto di più perché ho già parlato con i giocatori".

"Derby? Sono cose completamente isolate, quando tu hai qualche giocatore che è in una situazione difficile cerchi di pensare alla prossima partita. Non significa che la partita importante non era quella di oggi, è stata una partita orribile. Potevamo segnare l'1-1 però meritiamo il peso della sconfitta", queste le parole del portoghese ai microfoni di Sky Sport.