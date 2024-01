Roma, Tiago Pinto ai saluti: giallorossi a caccia del sostituto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Tiago Pinto può salutare la Roma già a febbraio. Questa la notizia che circola nell'ambiente giallorosso in queste ore. Ultimi mesi di contratto per il direttore sportivo con i Friedkin che non hanno intenzione di rinnovare con lui. Questa di gennaio potrebbe essere la sua ultima sessione di mercato nella Capitale.

Il portoghese sta cercando di piazzare gli ultimi colpi. Caccia al difensore: niente da fare per Huijsen della Juventus che dovrebbe finire al Frosinone, tentativo giallorosso per Godfrey dell'Everton. Intanto il club si sta muovendo per trovare un nuovo ds, visto che l'addio con Pinto potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane. Difficile la pista che porta all'ex Olympiakos François Modesto, tra i profili individuati sin qui anche l'ex Milan Frederic Massara.