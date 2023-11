Salernitana - Lazio, Marelli spiega: "Manca un rosso. Errore grave di Prontera!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Lazio perde a Salerno, subendo la rimonta degli uomini di Filippo Inzaghi firmata Kastanos e Candreva, dopo esser passata in vantaggio con il rigore di Ciro Immobile. I biancocelesti escono dal campo con la rabbia per un risultato difficile da digerire e, in parte, condizionato anche da una grave svista arbitrale. Il riferimento, per essere precisi, è alla mancata espulsione del centrale granata Gyomber. Dopo esser stato sanzionato per il fallo in era sul capitano biancoceleste, che ha portato al penalty del momentaneo 0-1, lo slovacco si è reso protagonista di un durissimo intervento su Marusic che, a detta dell'ex arbitro Luca Marelli ai microfoni di Dazn, andava punito con la seconda ammonizione: "Si tratta di una grave svista da parte di Prontera che doveva ammonire. L'entrata di Gyomber è assolutamente fuori tempo e senza possibilità di prendere il pallone. Questa è imprudenza chiara, sarebbe stata la seconda ammonizione e la Salernitana si sarebbe trovata in dieci uomini per tutto il secondo tempo".