Serie A | Giudice Sportivo, tre ammonizioni per la Lazio dopo la Juve: i dettagli
27.10.2025 15:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
È andata in archivio anche l'ottava giornata di Serie A, che si è conclusa con la vittoria della Lazio all'Olimpico contro la Juventus. A decidere la gara è stato il gol di Basic, che è costato anche l'esonero a Igor Tudor sulla panchina bianconera.
Il giudice sportivo ha diramato le sue decisioni su tutte le dieci partite che si sono giocate nel weekend: per i biancocelesti sono confermate le ammonizioni di Guendouzi, Lazzari e Derkum.
Primo giallo per il dirigente, così come per il terzino. È il secondo, invece, che il centrocampista ha ricevuto in questo inizio di campionato.