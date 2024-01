Supercoppa, la Lega Serie A svela Puma Orbita: special edition per il torneo

Manca sempre meno e poi si alzerà il sipario sulla Supercoppa italiana. In vista del torneo Puma e la Lega di Serie A hanno ideato il pallone che verrà utilizzato nella competizione. Per la prima volta in 35 anni di storia il torneo avrà un pallone dedicato che celebrerà anche il nuovo formato a quattro squadre. La particolarità del Puma Orbita sarà il colore oro oltre alle grafiche audaci ispirate al ricco heritage italiano nel motorsport.

Di seguito il comunicato della Lega di Serie A

"PUMA e Lega Serie A presentano oggi lo speciale PUMA Orbita, il pallone ufficiale realizzato per la EA SPORTS FC Supercup, competizione che andrà in scena a Riyadh dal 18 gennaio 2024 al 22 gennaio 2024.

Per la prima volta in 35 anni di storia della competizione, la EA SPORTS FC Supercup avrà un pallone dedicato, che celebrerà inoltre il nuovo formato a quattro squadre. Per questa speciale occasione, PUMA e LEGA SERIE A hanno infatti realizzato una nuova versione del pallone Orbita Serie A 2023/2024, contraddistinta dal colore oro.

Il pallone ORBITA 2023/2024, caratterizzato da grafiche audaci e impattanti e ispirato al ricco heritage italiano nel motorsport, si veste così di una nuova colorazione, scelta per rappresentare l’importanza e il prestigio di questa competizione e del luogo che la ospita. Questa edizione speciale sarà disponibile nelle due versioni FIFA Quality PRO e Hybrid.

Il pallone PUMA Orbita presenta una configurazione unica di 12 grandi pannelli a forma di stella per offrire un numero ridotto di cuciture, consentendo una migliore connessione con il pallone.

La versione FIFA Quality PRO utilizza una tecnologia all'avanguardia per creare una sfera ottimale che mantenga la sua forma e consenta un minore assorbimento di acqua. Viene infatti aggiunta una schiuma POE per aumentare la sensibilità al tocco, fornendo una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. Inoltre, la superficie in PU 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l`aerodinamica e aumenta la resistenza all`abrasione e all`usura, prolungando la durata. Il pallone è dotato anche di una vescica in gomma e di una valvola PAL (PUMA Air Lock) per una ritenzione d`aria e un rimbalzo ottimali.

Il pallone da gioco PUMA Orbita nella speciale edizione per la EA SPORTS FC Supercup farà il suo esordio in campo il 18 gennaio all’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh, per le semifinali. Sarà nuovamente in campo per la finale del 22 gennaio e sarà disponibile su PUMA.com e presso selezionati retaile".