Tottenham, il presidente Levy si dimette dopo 25 anni: il comunicato

Cambio nella dirigenza del Tottenham. Il presidente Daniel Levy, in carica da ben 25 anni, ha deciso di fare un passo indietro e di rassegnare le sue dimissioni. Di seguito il comunicato del club a riguardo: "Il Tottenham Hotspur annuncia che Daniel Levy ha rassegnato oggi le dimissioni dalla carica di presidente esecutivo dopo quasi 25 anni. Il Tottenham Hotspur ha subito una trasformazione radicale nell'ultimo quarto di secolo. Ha partecipato alle competizioni europee nelle ultime 18 delle 20 stagioni, diventando uno dei club calcistici più rinomati al mondo, investendo costantemente nella sua accademia, nei giocatori e nelle strutture, tra cui un nuovo stadio di livello mondiale e un centro di allenamento all'avanguardia. Il club ha anche gareggiato regolarmente ai massimi livelli, ottenendo una serie di fantastici successi sul campo, tra cui la recente vittoria della Coppa Europa League. Nell'ambito della sua pianificazione della successione, il club ha effettuato una serie di nomine di alto livello negli ultimi mesi".

"Vinai Venkatesham è stato assunto come amministratore delegato (CEO), Thomas Frank come nuovo allenatore della squadra maschile e Martin Ho come allenatore della squadra femminile. Peter Charrington è entrato a far parte del consiglio di amministrazione e ricoprirà il nuovo ruolo di presidente non esecutivo. Tutto questo fa parte dell'ambizione del club di assicurarsi di essere pronto a garantire il successo sportivo a lungo termine. Daniel Levy ha dichiarato: "Sono incredibilmente orgoglioso del lavoro che ho svolto insieme al team esecutivo e a tutti i nostri dipendenti. Abbiamo trasformato questo club in un peso massimo a livello mondiale che compete ai massimi livelli. Ma soprattutto, abbiamo costruito una comunità. Ho avuto la fortuna di lavorare con alcune delle persone più straordinarie di questo sport, dal team della Lilywhite House e dell'Hotspur Way a tutti i giocatori e gli allenatori che si sono succeduti nel corso degli anni. “Desidero ringraziare tutti i tifosi che mi hanno sostenuto in questi anni. Non è stato sempre un percorso facile, ma sono stati compiuti progressi significativi. Continuerò a sostenere con passione questo club”.

"Peter Charrington, presidente non esecutivo, ha dichiarato: "Sono molto onorato di diventare presidente non esecutivo di questo straordinario club e, a nome del consiglio di amministrazione, desidero ringraziare Daniel e la sua famiglia per l'impegno e la lealtà dimostrati nei confronti del club in tutti questi anni. Questa è una nuova era di leadership per il club, dentro e fuori dal campo. Riconosco che ci sono stati molti cambiamenti negli ultimi mesi, mentre abbiamo gettato nuove basi per il futuro. Ora siamo completamente concentrati sulla stabilità e sul potenziamento delle persone di talento in tutto il club, guidati da Vinai e dal suo team esecutivo”. Non ci sono cambiamenti nella proprietà o nella struttura azionaria del club".