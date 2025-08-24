DIRETTA - Como - Lazio 0-0, Zaccagni è il secondo ammonito della gara
Serie A Enilive | 1ª giornata
Sabato 24 agosto 2025, ore 18:30
Stadio Giuseppe Sinigaglia, Como
COMO - LAZIO 0-0
COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Vojvoda, Paz, Rodriguez; Douvikas. A disp.: Lopes Menke, Vigorito, Goldaniga, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Gabrielloni, Fellipe Jack, Alberto Moreno, Kuhn, Baturina, Smolcic, Cutrone, Monzon. All.: Cesc Fabregas
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Pellegrini, Rovella, Pedro, Noslin, Dia, Belahyane, Hysaj, Basic, Marusic. All.: Maurizio Sarri
Arbitro: Gianluca Manganiello (sez. Pinerolo); Assistenti: Meli - Alassio; IV ufficiale: Turrini; V.A.R.: Aureliano; A.V.A.R.: Chiffi
Ammoniti: 16' Nico Paz (C), 30' Zaccagni (L)
PRIMO TEMPO
35' Azione offensiva della Lazio nata dall'iniziativa di Zaccagni. Tavares crossa in area per Cancellieri che serve Guendouzi, ma il tiro del francese è troppo debole e di facile lettura per Butez.
34' Subice fallo Zaccagni, colpito al volto da un avversario. L'arbitro però non estrae alcun cartellino.
30' Ammonito Zaccagni per aver fermato Van der Brempt commettendo fallo. Il Como conquista un calcio di punizione da posizione interessante.
30' Lancio in profondità di Gila per Castellanos che, solo tra due avversari, non riesce nell'aggancio.
27' Altro tiro del Como. Nico Paz riesce a smarcarsi bene dalla difesa biancoceleste e prova la conclusione, ma la palla finisce sul fondo.
23' Sugli sviluppi del calcio d'angolo arriva la conclusione di Vojvoda che chiama in causa Provedel, la Lazio si salva.
23' Altro affondo del Como col tiro di Vojvoda, provvidenziale - di nuovo - l'intervento di Gila che la rimette in angolo.
21' Brivido per la Lazio! Azione offensiva del Como che si conclude col tiro di Rodriguez che, fortunatamente, si spegne all'esterno della porta sul fondo.
19' Rodriguez sfugge a Lazzari, provvidenziale l'intervento di Gila che allontana il pericolo.
16' Ammonito Nico Paz per un fallo ai danni di Cataldi.
15' Conclusione di Ramon che punta l'angolino del secondo palo, ma il tiro è troppo largo e lo spagnolo non centra la porta.
12' Iniziativa personale di Tavares, lanciato da Zaccagni, che prova la conclusione ma la palla finisce alta sopra la traversa.
10' Non s'intendono Lazzari e Cataldi, un po' di confusione tra i due. Il centrocampista poi, nel tentativo di fermare Nico Paz subisce fallo e consente alla squadra di riapartire.
7' Ritmi altissimi del Como in quesi primi minuti di gara. La Lazio cerca di ripartire da un calcio di punizione conquistato da Tavares.
4' Sbaglia Cancellieri e ne approfitta Douvikas che prova la conclusione, ma c'è la chiusura di Provstgaard in calcio d'angolo. È il primo corner del match.
3' Calcio di punizione per la Lazio, che interrompe il possesso palla del Como. A conquistarlo è Guendozui dopo aver subito fallo da Valle.
2' Buona la chiusura di Provstgaard su Vojvoda.
1' È il Como a manovrare il primo pallone del match.
1' Fischia l'arbitro: inizia la sfida!
Buonasera amici e amiche de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Como - Lazio, gara valida per la prima giornata di Serie A. Appuntamento col fischio d'inizio alle 18:30.
