DIRETTA - Fiorentina - Lazio 1-0, duplice fischio: termina il primo tempo
Serie A Enilive | 32ª giornata
Lunedì 13 aprile 2026, ore 20:45
Stadio Artemio Franchi, Firenze
FIORENTINA - LAZIO 1-0: 28' Gosens (F)
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Gosens; Mandragora, Ndour, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini. A disp.: Lezzerini, Christensen, Pogracic, Comuzzo, Solomon, Kospo, Kouadio, Braschi, Balbo, Deli, Puzzoli, Cianciulli. All.: Vanoli.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Pedro, Noslin, Isaksen, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Cataldi All.: Sarri.
Arbitro: Fabbri (sez. Ravenna); Assistenti: Vecchi - Zingarelli; IV Uomo: Perri; VAR: Paterna; AVAR: Aureliano
Ammoniti: 31' Rugani (F)
PRIMO TEMPO
45'+1' Duplice fischio: termina il primo tempo.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: concesso 1' di recupero.
44' Accelerazione di Zaccagni che punta tutti e va al tiro, De Gea si fa trovare pronto.
42' Accelerazione di Taylor, ma Cancellieri rimane dietro e non riesce a sfruttare l'assist.
35' Altra giocata di Dodò, ma Harrison spreca calibrando male il filtrante sul taglio di Piccoli.
31' Ammonito Rugani per un fallo su Dia.
28' Gol della Fiorentina! Ripartenza della guidata da Fazzini che si conclude col tiro col cross di Harrison per Gosens che di testa la mette in rete.
25' Buona palla messa dentro da Dodo per Fabbian, c'è la chiusura di Lazzari.
21' Mandragora commette fallo su Zaccagni, la Lazio guadagna un calcio di punizione da posizione interessante.
21' Tavares punta Harrison, trova il cross. Mette fuori Rugani.
18' Dodo prova la conclusione, ma non centra la porta.
13' Cross di Ndour sul secondo palo a cercare Mandragora, interviene Motta che allontana il pericolo.
10' Ripartenza della Fiorentina con Harrison che mette una buona palla per Piccoli, quest'ultimo calcia col destro. La conclusione finisce di poco alta sopra la traversa.
10' Gran palla in profondità per Cancellieri che attacca la porta, ma c'è la risposta di De Gea.
9' Gosens prova il cross, ma è un passaggio per Motta che viene chiamato in causa per la prima volta dall'inzio del match.
4' Doppio tentativo di Zaccagni: dalla bandierina punta il primo palo, sulla respinta di De Gea prova un'altra conclusione. C'è di nuovo l'intervento del portiere viola.
3' Occasione per la Lazio! Dia allarga per Zaccagni che va al tiro, c'è la parata di De Gea che la devia in angolo.
1' Il primo possesso è della Lazio, subito in avanti per Cancellieri.
1' Fischia l'arbitro: inizia il match!
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Fiorentina - Lazio, gara valida per il trentaduesimo turno di Serie A. Appuntamento alle 20:45 per il fischio d'inizio del match.
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