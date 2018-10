FORMELLO - Lazio, Immobile è ancora in dubbio. Ma Badelj ce la fa...

FORMELLO - Un’ottima notizia accompagna un’assenza che preoccupa. La Lazio recupera Badelj, ma rischia di perdere Immobile. Il croato si allena regolarmente e conferma il rientro: giocherà in regia al posto di Leiva, uscito ko dalla trasferta di Marsiglia. Il dubbio ora è davanti perché l’attaccante invece salta il secondo allenamento consecutivo e non partecipa alle prove tattiche anti-Inter. Era rimasto a riposo anche ieri mattina. È affaticato, è rimasto in palestra per non rischiare, dovrebbe comunque guidare il reparto offensivo biancoceleste. Sarà decisiva la sgambata di domani mattina. Immobile dovrebbe stringere i denti per non mancare un appuntamento così importante. Come l’anno scorso affronterà la sfida coi nerazzurri non al 100% della condizione.

UNDICI. Il ballottaggio, qualora Ciro dovesse rispondere presente, sarà tra Caicedo e Correa. Luis Alberto è più staccato visto il periodo negativo. C’è l’ecuadoriano in leggerissimo vantaggio. Con lui in campo dal primo minuto la Lazio ha sempre vinto. Ma il “Tucu” è più di una tentazione: il punto interrogativo resta, ma le caratteristiche dell’argentino potrebbero far comodo a partita in corso. Il suo ingresso era stato decisivo al “Tardini”. Marusic e Lulic saranno sicuramente gli esterni di centrocampo, in mezzo il terzetto con Parolo e Milinkovic ai lati di Badelj.

DIFESA. Dietro Luiz Felipe favorito su Wallace per chiudere la linea a tre con Acerbi e Radu. Durmisi potrebbe rimanere fuori dai convocati: ha recuperato dalla lussazione al braccio, si sta allenando con un tutore, ma dopo l’inizio in gruppo ha lavorato a parte insieme a Basta (fuori dalla lista per il campionato con il ritorno di Lukaku) e Pedro Neto. Il danese non verrà rischiato con l’Inter, troverà posto in panchina contro la Spal domenica prossima.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic, Lulic; Caicedo, Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Wallace, Bastos, Caceres, Patric, Lukaku, Murgia, Cataldi, Berisha, Luis Alberto, Correa, Rossi. All. Inzaghi.